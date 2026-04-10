Ümraniye'de Yeni Spor ve Yaşam Merkezi
Ümraniye'de Yeni Spor ve Yaşam Merkezi

Ümraniye'de Yeni Spor ve Yaşam Merkezi
10.04.2026 12:33
Ümraniye Belediyesi, yerel halka spor ve sosyal alan sunan kapsamlı bir spor merkezi projesi tanıttı.

ÜMRANİYE Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesi tanıttı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 16 bin 160 metrekarelik alanda planlanan bölge parkı, 848 metrekarelik kapalı alanın yanı sıra geniş açık alan düzenlemeleriyle bölgeye nefes aldıracak. Proje, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

"Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanları yer alacak. Ayrıca tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binası, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacak. Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkı inşa edilecek.

"Yeşil alan düzenlemeleriyle de proje, kent estetiğine katkı sağlayacak. Sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkan projede, 56 kişilik terası bulunan kafeterya vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın soyunma alanları ve antrenör kullanım alanları da kullanıcı konforu gözetilerek projeye dahil edildi.

" Ümraniye'ye değer katması hedeflenen spor ve yaşam merkezi, sağlıklı yaşamı teşvik eden yapısıyla bölge halkına hem spor hem de sosyal yaşam açısından yeni bir buluşma noktası sunacak."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:26
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Advertisement
