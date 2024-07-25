Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu - Son Dakika
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Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu

Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda (ÜKEP), 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu. Pazarda el yapımı takılar, aksesuarlar, ev dekorasyon ürünleri, sebze, meyve ve tekstil ürünleri satışa sunuluyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, pazarın kadınların emeklerini değerlendirmeleri ve ekonomik hayata katılmaları için önemli bir adım olduğunu belirtti.

25.07.2024 15:29
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Ümraniye Belediyesince kadınların el emeği ürünlerinin sergilenmesi ve satışa sunulması amacıyla kurulan Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda (ÜKEP), 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yamanevler Kapalı Pazar Alanı'nda kurulan ÜKEP standı, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemeyi amaçlayan pazarda el yapımı takılar, aksesuarlar, ev dekorasyon ürünlerinin yanı sıra sebze, meyve ve tekstil ürünleri de yer alıyor.

Pazarda bulunan 60 tezgahta 114 kadın, ürünlerini satma imkanı bulurken, 2 yılda 101 kadın meslek ve sanat eğitimleri sayesinde kendi işini kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bu pazar, kadınlarımızın emeklerini değerlendirmeleri ve ekonomik hayata katılmaları için önemli bir adım. Kadınlarımızın üretkenliğini desteklemek ve onlara yeni fırsatlar sunmak bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda 2 yılda 101 kadın girişimci kendi işini kurdu - Son Dakika
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