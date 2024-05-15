Umre için giden kişi Mekke'de rahatsızlandı, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi - Son Dakika
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Umre için giden kişi Mekke'de rahatsızlandı, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi

Umre için giden kişi Mekke\'de rahatsızlandı, ambulans uçakla Gaziantep\'e getirildi

68 yaşındaki R.T, umre için gittiği Mekke'de solunum sıkıntısı yaşadı ve Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı. Ailesi, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için Sağlık Bakanlığından talepte bulundu. Bunun üzerine R.T, Cidde Havalimanı'ndan ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi ve Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

15.05.2024 16:05
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Umre için gittiği Mekke'de rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Kutsal topraklarda solunum sıkıntısı yaşayan 68 yaşındaki R.T, Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırıldı.

Ailenin Sağlık Bakanlığından tedavinin Türkiye'de devam edilmesi talebi üzerine R.T, Cidde Havalimanı'ndan ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

R.T, Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan ambulansa alınarak tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umre için giden kişi Mekke'de rahatsızlandı, ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

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