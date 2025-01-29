Umre İçin Hazırlanan Baba, Yanlış Tedavi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Umre İçin Hazırlanan Baba, Yanlış Tedavi Sonucu Hayatını Kaybetti

Umre İçin Hazırlanan Baba, Yanlış Tedavi Sonucu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, özel bir klinik tarafından verilen 'sarı serum'un ardından hayatını kaybetti. Eşi Songül Gündoğan, durumdan sorumlu tuttukları klinik çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

29.01.2025 13:48  Güncelleme: 13:51
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AFYONKARAHİSAR'da umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a (38), boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan Songül Gündoğan (38), "Sarı serum, bana göre 'sarı zehir' eşimi 20 saat içinde benden aldı. Eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. 2 çocuğum babasız kaldı" dedi.

Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yandan Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

'NEFES ALAMAMAYA BAŞLAMIŞ, KALBİ DURMUŞ'

Songül Gündoğan, "Eşim 13 Ocak Pazartesi günü boğaz ağrısı şikayeti üzerine özel bir kliniğe gidiyor. Orada ona verilen sarı serum, bana göre 'sarı zehir' maalesef eşimi 20 saat içinde benden alıyor. Bir gün öncesi devlet hastanesine aynı şikayet üzerine giden eşim boğaz spreyi, ağrı kesici verilerek gönderiliyor. Eşimin burayı tercih etme sebebi; umreye gidecektik ve hazırlıklarımız bitmişti. Bir an önce toparlanmak istiyordu. Eşim bu sarı serumu almak için kliniğe gittiğinde 'Alerjin var mı' diye sormuşlar, eşim 'Bilmiyorum' diye cevap vermiş. Herhangi bir tetkik yapılmadan serum verilmeye başlanmış. Çok kısa süre içinde maalesef nefes alamamaya başlamış. Orada kalbi durmuş. İlk müdahale yeterli yapılmadı maalesef. 112 geldiğinde, eşim yoğun bakıma kaldırıldığında artık her şey çok geçti. Maalesef 20 saat dayanabilen eşim vefat etti. 2 çocuğum babasız kaldı, eşimin gençliği gitti, ihmali olan herkesin ceza almasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce tedbirleri artırmasını ve bu sarı serumun ne kadar tehlikeli, ne kadar riskli olduğunu herkesin duymasını istiyorum" dedi.

'EŞİMİN İHRAMLARI HAZIRKEN, KEFEN GİYDİRDİLER'

Eşinin kolay kolay doktora gitmeyen biri olduğunu söyleyen Songül Gündoğan, "Eşim ilaç dahi kullanmayan biriydi. Bu sefer gitme sebebi de umreye gideceğimiz içindi. Maalesef eşimin ihramları hazırken, kefen giydirdiler. Daha önce rahatsızlık yaşamadı, doktora gitmedi, bir ilaç bile kullanmamıştı kendisi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mehmet Gündoğan, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Hukuk, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umre İçin Hazırlanan Baba, Yanlış Tedavi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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