Umre için yola çıkan Beydilli Suriye'ye geçti - Son Dakika
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Umre için yola çıkan Beydilli Suriye'ye geçti

Umre için yola çıkan Beydilli Suriye\'ye geçti
21.07.2026 14:27
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Şubat Beydilli, Kocaeli'den umre yolculuğuna çıkarak bisikletle Suriye'ye giriş yaptı.

Kocaeli'den umreye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğu bisikletle sürdüren 35 yaşındaki Şubat Beydilli, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Sosyal medya içerik üreticisi Beydilli, yürüyerek Suudi Arabistan'a gitmek için 9 Haziran'da Kocaeli'den yola çıktı. Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli, Adana'da hediye edilen bisikleti sürerek 19 Temmuz'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Beydilli, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi.

Beydilli, 2 gün mola verdiği Hatay'ı gezme şansı bulduğunu belirterek, "Yol bana çok güzel insanlar verdi. Özellikle bu yol daha da güzel insanlar verdi. Bolu, Kayseri, Adana, Aksaray ve Hatay'da çok güzel insanlarla tanıştım. Suriye'ye ilk defa gideceğim. Karşıma neler çıkacak çok merak ediyorum, farklı bir macera olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Beydilli, umre yolculuğunu sürdürmek için Suriye'ye giriş yaptı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Hediye, Suriye, Adana, Medya, Hatay, Yaşam, Son Dakika

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