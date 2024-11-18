Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Niğde'nin Bor ilçesinde 38 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 38 kişilik kafile için Hz. Ömer Camii önünde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda İlçe Müftüsü İsmail Çakır, umrecilerden mazlum Müslümanlar için dua etmesini istedi.
Okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
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