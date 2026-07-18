Umre Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Umre Programı Tamamlandı

Umre Programı Tamamlandı
18.07.2026 11:50
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Ufka Yolculuk Yarışması'nda umre ödülü kazanan 39 kişi, Mekke ve Medine'yi ziyaret etti.

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında düzenlenen umre programı tamamlandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarışmada umre ödülü kazanan 39 yarışmacı ile aileleri, il temsilcileri ve gönüllülerden oluşan 246 kişilik kafile, 8- 15 Temmuz'da Mekke ve Medine'de gerçekleştirilen programın ardından Türkiye'ye döndü.

İstanbul, Ankara, Konya, Kahramanmaraş ve Osmaniye başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden programa katılan kafile, umre ibadetini yerine getirirken Mekke ve Medine'deki tarihi ve dini mekanları da ziyaret etti.

Program kapsamında rehberler eşliğinde çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması yetkilileri, umre programını yalnızca bir ödül organizasyonu olarak görmediklerini, yarışma sürecinde oluşan birlikteliğin kutsal topraklarda da sürdürülmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu yıl "Nasıl İnanmalı?" teması ve "İlk Sözleşmeni Hatırla" sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na 824 bin 878 kişi kayıt yaptırdı.

"Kaybedeni Olmayan Yarışma" sloganıyla düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, yıl boyunca çevrim içi eğitimler, deneme sınavları, ortak okuma etkinlikleri ve söyleşilere katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, 15 Temmuz, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Mekke, Son Dakika

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