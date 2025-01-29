Umreye Uğurlama Programları Düzenlendi

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Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde umreye gidecek kafileler için uğurlama programı düzenlendi.

Yağlıdere İlçe Müftülüğünce Otogar Fatih Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Müftü Abdullah Bal, yaptığı konuşmada, Hac ve umre yolcularının Allah'ın davetlileri olduğunu belirterek, 34 kişilik kafilenin umreden en güzel kazanımlarla dönmesini temenni eti.

Espiye'de ise 32 kişi Merkez Camisinde gerçekleştirilen program ile kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar, umreye gideceklere yapacakları ibadetler ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.