Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umudun Gücü: Yeşim Bocuna'nın Kanserle Mücadelesi

09.04.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşim Bocuna, kanserle savaşanlara umut veriyor ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

Kırklareli'nde yaşayan ve kansere karşı üç zorlu mücadele veren hemşire Yeşim Bocuna, kanserle savaşanlara umutlarını kaybetmemelerini önerdi.

Bir çocuk annesi 50 yaşındaki Bocuna, 2018 yılında göğüs ağrısı nedeniyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık taramasından geçti.

Tetkiklerin ardından Bocuna'ya meme kanseri teşhisi konuldu. Erken tanıyla tedavisine başlanan Bocuna, geçen 8 yılda hastalığa karşı üç zorlu mücadele verdi.

İlaç tedavisi devam eden Bocuna, Kırklareli Kanser Savaş Derneğinin etkinliklerine katılarak azmi ve neşesiyle diğer hastalara örnek oluyor.

"Mücadeleye başladıktan sonra ne kadar güçlü olduğunuzu fark ediyorsunuz"

Yeşim Bocuna, AA muhabirine, 29 yıldır hemşire olarak görev yaptığını söyledi.

Hastalığını erken evrede fark ettiğini belirten Bocuna, ilk teşhis konulduğunda endişelendiğini anlattı.

Kısa sürede hastalığını kabullenerek tedaviye başladığını ifade eden Bocuna, "Mücadeleye başladıktan sonra ne kadar güçlü olduğunuzu fark ediyorsunuz. Tedavimde ilk önce kemoterapi aldım, daha sonra ameliyat oldum. Radyoterapi gördüm ve hastalığı atlattım. İlk teşhisten 5 yıl sonra hastalığım kemik ve lenf metastazı olarak geri döndü. Süreç yeniden başladı. Tekrar kemoterapi aldım ve yeniden sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

"Zorlu süreçlerden geçtim"

Kemoterapi aldığı dönemlerde saçlarının döküldüğünü anlatan Bocuna, çok zor süreçlerden geçtiğini dile getirdi.

Bir kadın için saçların çok değerli olduğunu vurgulayan Bocuna, şunları kaydetti:

"Hastalığın belki de psikolojik anlamda en zor yanı bu. Bir kadın için saçları çok kıymetli. Kemoterapi almaya başladığımda sorduğum ilk sorulardan biri buydu, 'Saçlarım dökülecek mi?' diye. Bunu kabullenmek, bunu yaşamak çok zor bir duygu. Aynada bambaşka bir kadın görüyorsunuz. Gördüğünüz kişinin siz olduğuna inanamıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Bizde klasikleşmiş bir söz var 'Saçların değil sen güzelsin, kanser değil sen güçlüsün.' Gerçekten de böyle. İkinci defa saçlarımın dökülmesi beni çok yıktı ama oğlum, ailem ve dostlarımın desteğiyle bu süreci de atlattım. Sevdiklerinizin desteğiyle bunlar aşılmayacak şeyler değilmiş. Bu süreci üçüncü kez yaşayan biri olarak söylüyorum; kanser değil, biz güçlüyüz."

Kanserle mücadelenin çok yorucu bir süreç olduğunu fakat umudun yitirilmemesi gerektiğini belirten Bocuna, kanser denildiğinde akla hemen ölümün gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Bocuna, bu hastalıkta erken teşhisin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:31:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Umudun Gücü: Yeşim Bocuna'nın Kanserle Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.