Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü Sporcusu Altay'dan Türkiye İkinciliği

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Umut Altay, Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 85 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Ankara'da 2-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Altay, performansıyla final kürsüsünde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Manavgat Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, özellikle gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği bulunan antrenörlerimize teşekkür ediyor, sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" dedi.