Umut bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Umut bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan SMA Tip 1 teşhisi konulan 20 aylık Umut Bebek için Balıkesir Valiliği'nin gözetiminde başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. 15 ay süren kampanya dahilinde 2 milyon dolar para toplandığı öğrenilirken, kampanyaya destek verenler Cumhuriyet Meydanı'nda gökyüzüne balon bıraktı.

07.04.2024 11:27  Güncelleme: 11:43
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Umut bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan SMA Tip 1 teşhisi konulan 20 aylık Umut Bebek için Balıkesir Valiliği'nin gözetiminde başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. 15 ay süren kampanya dahilinde 2 milyon dolar para toplandığı öğrenilirken, kampanyaya destek verenler Cumhuriyet Meydanı'nda gökyüzüne balon bıraktı.

Etkinlikte çiftlerin çocuk yapmadan önce mutlaka gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekilirken, Umut bebeğin annesi Gül Dursun, bir evladın annesinin gözünün önünde eridiğini görmenin çok acı olduğunu, hiç bir annenin evlatsız kalmasını istemediğini söyledi. Kampanyada sona gelinip, toplanılan parayla biricik evladının tedavisinin başlayacağı için son derece mutlu olduğunu vurgulayan Gül Dursun, kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Kendisi de kalp rahatsızlığıyla mücadele eden ve aşçılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan baba Abdülhadi Dursun, çok zorlu bir sürecin ardından kampanyanın mutlu bir şekilde sona ermesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, "İnşallah SMA hastalığıyla mücadele eden tüm bebekler de sağlığına kavuşur. Kampanyaya destek veren Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra karınca kararınca gönüllerinden kopanı valilik hesaplarına yatıran herkese ve sesimiz olan tüm medya kuruluşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kutlama etkinliğinde 300 civarında balonun gökyüzüne bırakılması ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Kaynak: İHA

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