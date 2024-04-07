Umut bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan SMA Tip 1 teşhisi konulan 20 aylık Umut Bebek için Balıkesir Valiliği'nin gözetiminde başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. 15 ay süren kampanya dahilinde 2 milyon dolar para toplandığı öğrenilirken, kampanyaya destek verenler Cumhuriyet Meydanı'nda gökyüzüne balon bıraktı.
Etkinlikte çiftlerin çocuk yapmadan önce mutlaka gen taramasından geçmeleri gerektiğine dikkat çekilirken, Umut bebeğin annesi Gül Dursun, bir evladın annesinin gözünün önünde eridiğini görmenin çok acı olduğunu, hiç bir annenin evlatsız kalmasını istemediğini söyledi. Kampanyada sona gelinip, toplanılan parayla biricik evladının tedavisinin başlayacağı için son derece mutlu olduğunu vurgulayan Gül Dursun, kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.
Kendisi de kalp rahatsızlığıyla mücadele eden ve aşçılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan baba Abdülhadi Dursun, çok zorlu bir sürecin ardından kampanyanın mutlu bir şekilde sona ermesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, "İnşallah SMA hastalığıyla mücadele eden tüm bebekler de sağlığına kavuşur. Kampanyaya destek veren Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra karınca kararınca gönüllerinden kopanı valilik hesaplarına yatıran herkese ve sesimiz olan tüm medya kuruluşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kutlama etkinliğinde 300 civarında balonun gökyüzüne bırakılması ise renkli görüntüleri beraberinde getirdi.
Son Dakika › Güncel › Umut bebek için balonlar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Karaman'da mezarlık ziyaretine giden bir vatandaşın park ettiği araç yanmaya başladı. Vatandaşın mezarlık ziyareti sırasında aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Aracın sahibi ise olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırarak 'kara haber' gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun olan yollarda denetimler gerçekleştirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Sürücüler ise denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sosyal medyada veteriner hekim iş ilanlarının yanlış bilgilerle paylaşıldığını belirterek, oda ile iletişimi olmayanların bu konuda yanlış ilanlar verdiğini söyledi. Ergül, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı tedavisinden çiftlikten sofraya kadar tüm süreçlerde görev aldığını vurguladı.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında bir kadının cüzdanının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, cüzdan hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.B (21) ve M.B (18) isimli iki kadın gözaltına alındı. Şahıslar, sivil polisler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sorumlu bulunduğu bölgelerde denetimleri sıkılaştırdı. Bayram tatili için yola çıkan ve kurallara uymayan sürücüler radar ve dron ile denetleniyor. Mudurnu-Nallıhan-Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Hız kontrol radarı sayesinde bayram tatili yolunda hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırılmıyor. Ekipler, dron ile trafiği havadan kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor. Tatilcilerin rahat bir yolculuk yapması için bölgede teyakkuzda bulunan ekipler, Ramazan Bayramı tatili boyunca tam kapasite çalışacak.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kuralı ihlallerine dikkat çekmek amacıyla daha önce kazaya uğramış bir aracı Muğla Aydın Karayolu üzerinde anlamlı bir sloganla monte etti. Bu adım, vatandaşların güvenli seyahatlerini temin etmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den Seyhan Belediye Başkanı seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak göreve başladı. Törene birçok siyasi isim katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?