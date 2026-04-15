Umut Emre Aytekin Cinayetinde İki Sanığa 18 Yıl Hapis
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umut Emre Aytekin Cinayetinde İki Sanığa 18 Yıl Hapis

15.04.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek öldüren sanıklara 18 yıl hapis cezası verildi.

GÜNGÖREN'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darbederek öldüren 2 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu ile müzisyen Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat 2025'te Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Umut Emre Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği aktarıldı. Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Hayrettin Öztaşçı'nın Aytekin'i kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak yere düşürdüğü anlatılan iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği kaydedildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Umut Emre, Güncel, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:08
11:40
11:33
11:29
10:45
10:36
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:17:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.