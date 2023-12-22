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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye yardım gönderdi

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye 2 tır gıda, 1 tır hijyen ürünü, 1 tır battaniye ve 2 ambulans gönderdi. Vakıf, saldırıların başladığı günden itibaren Gazze'ye yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere yardım programları düzenlediklerini açıkladı. Mısır İsmailiye'den yapılan tedariklerin hızlıca bölgeye ulaştırıldığı belirtilerek, 2 tır gıda, 1 tır temizlik ve kişisel temizlik ürünleri, 1 tır battaniye ve 2 ambulansın Gazze'ye gönderildiği ifade edildi. Yardımların süreceği ve tüm hayırseverlere teşekkür edildiği bildirildi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail\'in saldırdığı Gazze\'ye yardım gönderdi
22.12.2023 - 18:13,
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Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye 2 tır gıda, 1 tır hijyen ürünü, 1 tır battaniye ve 2 ambulans gönderdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, saldırıların ilk gününden itibaren Gazze'ye yardım için çalışmaların sürdürüldükleri belirtilerek, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzelilere ulaştırılmak üzere bir dizi yardım programı yapıldığı kaydedildi.

Mısır İsmailiye'den yapılan tedariklerin hızlıca bölgeye çıkarıldığı anlatılan açıklamada, Gazze'ye 2 tır gıda, 1 tır temizlik ve kişisel temizlik ürünleri, 1 tır battaniye ve 2 ambulans gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yardımların aralıksız devam edeceğine işaret edilerek, tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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