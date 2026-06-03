Umut Notaları Çocuk Korosu Sahne Aldı

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, suça sürüklenen çocukların yer aldığı "Umut Notaları Çocuk Korosu", sanatçı Yavuz Bingöl'ün de katıldığı programda sahne aldı.

Müdürlüğün etkinlik salonunda düzenlenen programda konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, yalnızca bir konser için değil, değişimi ve yeniden başlayabilmenin gücünü birlikte hissetmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Müziğin birleştirici diliyle çocukların içindeki potansiyeli ve geleceğe dair umutlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sancı, şöyle devam etti:

"Denetimli serbestlik sistemi yalnızca bir infaz modeli değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını esas alan, insanı merkeze alan bir iyileştirme ve destek sistemidir. Özellikle çocuklarımız söz konusu olduğunda, onları yalnızca yaptıkları hatalarla değil, taşıdıkları umutla değerlendirmek zorundayız. Şimdi sahnede yer alan çocuklarımız emek verilince, fırsat tanınınca ve doğru rehberlik sağlanınca neler başarabileceklerini bizlere göstereceklerdir. Her bir nota yeniden başlangıcın, her bir ezgi ise topluma yeniden tutunmanın sesi olacaktır. Bizler inanıyoruz ki sevgiyle desteklenen her çocuk değişebilir, gelişebilir ve topluma umut olabilir. Çünkü biliyoruz ki her çocuk yeniden başlayabilir."

Sancı, etkinliğin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında da düzenlendiğini belirterek, hukukun üstünlüğüne bağlı ve bireylerin yeniden topluma kazandırılması için görev yapan personelin gününü kutladığını ifade etti.

Sancı'nın konuşmasının ardından koro, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi'nden koro şefi Aynur Durukan'ın şefliğinde sahne alarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

"İçinizdeki inancın, hayallerinizin peşinden koşun"

Sanatçı Yavuz Bingöl de denetimli serbestlik ve infaz koruma personelinin gençlerin yeniden hayata tutunması için bir ebeveyn, öğretmen kadar değerli görevler üstlendiğini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bingöl, "İçinizdeki inancın, hayallerinizin peşinden koşun. Kendi değerinizi fark ettiğiniz zaman Allah size bir yol açıyor ve ayağınıza hiç taş değmiyor. Hocanızla beraber bir türküde yolculuk etmeniz, bir şarkıyı seslendirmeniz gerçekten çok önemli, bunu hiç küçümsemeyin." dedi.

Bingöl, ayrıca Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan'la birlikte salona ses sistemi kuracaklarını kaydetti.

Bingöl daha sonra "Kara Tren", "Sarı Gelin" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkılarını koroyla birlikte seslendirdi.

Cumhuriyet savcıları, cezaevi müdürleri, kurum personeli ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki kişilerin de katıldığı program, plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.