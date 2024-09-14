UNESCO Kapadokya'yı İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNESCO Kapadokya'yı İnceledi

UNESCO Kapadokya\'yı İnceledi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki peribacalarının korunması için inceleme yaptı.

14.09.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kapadokya'daki turizm merkezlerini inceledi.

Kapadokya Alan Başkanlığınca peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısı için Nevşehir'e gelen komisyon üyeleri, bölgede inceleme yaptı.

Göreme Açık Hava Müzesi ile Paşabağı Ören Yerini gezen heyete, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz tarafından planlamalarla ilgili bilgi verildi.

Bölgedeki bazı noktalarda coğrafi ve iklimsel koşullardan dolayı şapkasında düşme tehlikesi görülen peribacalarını inceleyen uzmanlar, alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş bildirdi.

İncelemelerin ardından gazetecilerle bir araya gelen İnceciköz, bölgede zarar gören bazı peribacalarında restorasyon çalışması yürüttüklerini, ören yerlerinde şapkası düşme riskiyle karşı karşıya olanlarla ilgili uzmanlardan görüş alabilmek amacıyla istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyelerinin bölgedeki incelemelerinin ardından kendilerine iletilen görüşlerden yola çıkarak çalışma yapacaklarını aktaran İnceciköz, şöyle konuştu:

"Doğası gereği peribacalarının oluştuğu, zamanla yıpranıp bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini, bu doğal seleksiyonun korunmasının da önemli bir durum olduğunu ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer, bu nedenle şapkanın düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylediler. Bunu sonuç bildirgesinde imzalattırdık. Uzmanlarla beraber kayanın hangi yöne düşeceğinin hesaplamaları yapılarak yuvarlanmasını engellemek için yakın çevresine doğal malzemeyle koruma bandı çekeceğiz. Sonraki süreci restorasyonla yönetmiş olacağız."

İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığının üniversitelerle işbirliği yaparak çalışmaların hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kapadokya, İnceleme, Türkiye, Turizm, Güncel, Unesco, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO Kapadokya'yı İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:53:28. #1.11#
SON DAKİKA: UNESCO Kapadokya'yı İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement