UNESCO'nun Riyad'daki yapay zeka etiği forumunda küresel işbirliği çağrısı yapıldı - Son Dakika
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UNESCO'nun Riyad'daki yapay zeka etiği forumunda küresel işbirliği çağrısı yapıldı

UNESCO\'nun Riyad\'daki yapay zeka etiği forumunda küresel işbirliği çağrısı yapıldı
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UNESCO ve Suudi Arabistan'ın ortaklaşa düzenlediği 4. Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu Riyad'da başladı. Perşembeye kadar sürecek forumda yapay zeka etiği ilkelerinin uygulamaya nasıl geçirileceği ele alınıyor.

RİYAD, 16 Eylül (Xinhua) -- 4. Küresel Yapay Zeka Etiği Forumu salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Suudi Arabistan'ın ortaklaşa düzenlediği forumda yapay zeka alanındaki gelişmelerin güvenlik ve sorumluluk gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmesi ele alınıyor.

Perşembe gününe kadar sürecek forum, hükümet yetkilileri, teknoloji şirketlerinin temsilcileri, uzmanlar ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Asa Regner açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yapay zeka eşi görülmemiş bir hızla ilerlerken, yapay zeka yönetişimi bu hıza ayak uydurmakta zorlanıyor" dedi.

Yapay zeka yönetişiminde daha güçlü küresel işbirliği ve eşitlikçi katılım gerektiğini vurgulayan Regner, forumda yapay zeka etiğine ilişkin ilkelerin tatbiki uygulamaya nasıl geçirilebileceğinin ele alınacağını söyledi.

Suudi Veri ve Yapay Zeka Kurumu Başkanı Abdullah bin Şeref el-Gamdi ise ülkelerin yapay zeka politikalarını kendi ulusal öncelikleri ve kültürel koşullarına göre şekillendirirken, ortak ilkelere dayalı bir yapay zeka yönetişimi benimsemesi gerektiğini belirtti.

Gamdi, "Birlikte çalışmalı, ortak ilkeleri eyleme dönüştürmeli ve yapay zeka yönetişimini kapsayıcı, hesap verebilir ve insan odaklı hale getirmeliyiz" dedi.

İlki 2022 yılında düzenlenen forum, yapay zekanın etik yönetişimine ilişkin diyalog ve işbirliğini geliştirmek amacıyla hükümet, akademi, sivil toplum ve özel sektörden paydaşları bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel UNESCO'nun Riyad'daki yapay zeka etiği forumunda küresel işbirliği çağrısı yapıldı - Son Dakika

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