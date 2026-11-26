Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) üyeleri arasında işbirliğini güçlendirmek ve kurumun eğitim, bilim, kültür ile bilgi ve iletişim alanlarındaki stratejik önceliklerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen 13. Bölgelerarası UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı başladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek toplantının açılış konuşmalarını UNESCO Genel Direktör Yardımcısı Lidia Arthur Brito, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten yaptı.

13. Bölgelerarası UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Brito, Türkiye'nin bir UNESCO Milli Komisyonunun inisiyatif aldığında neler başarabileceğine örnek teşkil ettiğini ifade ederek toplantının düzenlendiği dönemin önemine dikkati çekti.

Brito, "Çok taraflılık sınanıyor. Artık asıl soru, UNESCO'nun anlamlı olup olmadığı değil, insanların bu anlamı kendi hayatlarında hissedip hissedemedikleridir." ifadelerini kullandı.

Milli Komisyonların bu anlamda önemli olduğunu vurgulayan Brito, Türkiye ile işbirliklerinin geliştiğini, UNESCO ile TİKA arasındaki anlayış birliğinin yarattığı ivmeyi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kültürel mirası korumanın önemi

Eren, UNESCO'nun uluslararası eğitim, bilim ve kültür alanlarında deneyimiyle öne çıkan en önemli platformlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde savaşlar, felaketler, iklim değişikliği ve eşitsizliklerle karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, UNESCO'ya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Nitelikli yetkinliklerin, kaliteli eğitimin, bilimsel bilgiye erişimin ve toplumların kültürel değerlerini koruma becerisinin, barış içinde güçlenmemize katkı sağladığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA'nın eğitim ve teknolojiden kültürel mirasın korunmasına ve mesleki becerilerin geliştirilmesine kadar birçok çalışma yürüttüğünü belirten Eren, temel ilkelerinin her ülkenin kendi kalkınma fırsatlarını sürdürülebilir kılabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Eren, ortaklarını dinlemeye, yerel ihtiyaçları birlikte belirlemeye ve işbirliği aracılığıyla uzun vadeli ilişkiler inşa etmeye önem verdiklerinin altını çizerek, "Kültürel mirasın korunması, dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerle yürüttüğümüz işbirliğinin de önemli bir parçasını oluşturmaktadır." dedi.

Kültürel mirası korumanın yalnızca geçmişten bugüne ulaşan eserleri muhafaza etmekten ibaret olmadığını ifade eden Eren, bunun aynı zamanda toplumların kolektif hafızasını güçlendirmek, kendi hikayelerini geliştirme becerilerini desteklemek ve sahip oldukları birikimi gelecek nesillere aktarmak anlamına geldiğini belirtti.

Dünyadaki mevcut sorunlarla mücadelede Milli Komisyonların önemi

Türkiye'nin, UNESCO'nun amaç ve ideallerini kuruluşundan itibaren dünyada destekleyen ve çalışmalarına aktif katkı sunan bir ülke olduğunu belirten Ökten, "Bakanlarımız, ilgili bakanlıklarımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonumuz aracılığıyla UNESCO program ve faaliyetlerinin ulusal düzeyde tanıtılmasına, görünürlüğünün artırılmasına ve bu programlar kapsamında somut çalışmalar yürütülmesine önem veriyoruz." diye konuştu.

Ökten, dünyada göç, saldırganlık, iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm ve toplumsal kırılganlıklar gibi çok boyutlu sorunların mevcut olduğunu ifade ederek bu sorunlarla mücadelede Milli Komisyonların önemine dikkati çekti.

Bu nedenle Milli Komisyonlar arasındaki ilişkiyi, ortak planlamayı ve paylaşımları güçlendirmeyi önemsediklerini ifade eden Ökten, "Bu doğrultuda, eğitim politikalarımızı belirlerken, demokratik kapsayıcılığı, fırsat eşitliğini, ahlaki değerleri, insan hak ve hürriyetlerini, bireylerin çok yönlü girişimlerini esas alıyoruz." dedi.

Ökten, "İklim değişikliği ve çevresel sorunlar ortak hareket etmemizi gerektiren önemli küresel meseleler arasındadır. Bu doğrultuda yeşil dönüşümü, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında stratejik bir öncelik olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Komisyonların önemine vurgu

Açılış oturumunun son bölümünde konuşan UNESCO Genel Direktörü Halid el-Anani, Milli Komisyonların UNESCO ile toplumlar arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, bu komisyonların UNESCO'nun halkla daha yakın ilişkiler kurmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Anani, UNESCO bünyesinde toplumsal cinsiyet ve coğrafi temsilde denge ile liyakati gözetmek istediklerini belirterek akademi, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunup dünya genelinden nitelikli adaylara ulaşılması için ilanların duyurulmasını istedi.

UNESCO'nun temel amacının barışı tesis etmek, insanları bir araya getirmek ve eşitsizlikleri azaltmak olduğunu vurgulayan Anani, kuruluşun öğrencilerden öğretmenlere, araştırmacılardan kadınlara, gençlerden gazetecilere, sanatçılardan kriz ve çatışmalardan etkilenen topluluklara kadar geniş bir kesime hizmet ettiğini kaydetti.

TİKA ve UNESCO arasında mutabakat zaptı imza töreni yapıldı

Toplantı çerçevesinde Anani ile TİKA Başkanı Eren, iki kurum arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Eren, UNESCO ve TİKA'nın ortak amaçları bulunduğunu belirtti.

Eren, TİKA'nın saha tecrübesi ve hızlı proje yapma alışkanlığıyla UNESCO'nun tüm dünyadaki yaygın ağı ve uzmanlığının birleşmesinin önemine dikkati çekerek "Amacımız özellikle dünyadaki kültürel mirasın korunması ve özellikle gençlerin desteklenmesi." dedi.

Anani de yaptığı konuşmada, Milli Komisyonların UNESCO içinde çok güçlü ortaklar olduğuna dikkati çekerek "Onları bir araya getirerek aramızdaki ilişkileri ve fikir alışverişini güçlendirmek tam zamanında atılmış bir adımdır zira UNESCO şu günlerde 80. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve önümüzdeki iki yıllık dönem için program bütçemizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle söz konusu toplantının önemli olduğunu hatırlatan Anani, Türkiye'nin ve TİKA'nın UNESCO için önemini anlattı.

Anani, "Dünyanın dört bir yanındaki ofislerimizle, insanlara hizmet etmek, mirası korumak ve toplumları güçlendirmek için çalışacağız. Sadece anıtları korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplumların kültür aracılığıyla gelişmesini ve güçlenmesini de destekleyeceğiz. Bu yeni dönemin, insanlığa ve barışa birlikte hizmet edeceğimiz bir sürecin başlangıcı olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Eren, aslen Mısırlı olan Anani'ye TİKA'nın çıkardığı "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda Mısır" isimli kitabı hediye etti.