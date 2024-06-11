UNHCR Türkiye Temsilcisi: Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNHCR Türkiye Temsilcisi: Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı

UNHCR Türkiye Temsilcisi: Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı

UNHCR Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, Türkiye'nin göç ve mülteci meselelerini tek başına taşımaması gerektiğini belirtti. Rosi, mültecilerin ayrımcılığa maruz kalmaması ve eğitimlerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise dünya genelinde 80 milyona yakın insanın yerinden edildiğini ifade etti.

11.06.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, "Göç ve mülteci meseleleri, küresel dayanışma olmadan çözülemez. Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kapsayıcı Bir Geleceğin İnşası: Mültecilerle Dayanışma" konulu panelin açılışında konuşan Rosi, savaşın dünya çapında yarattığı yankılar nedeniyle milyonlarca insanın uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ülkeyi terk etmenin, seçim değil hayatta kalma meselesi olduğunu vurgulayan Rosi, mültecilerin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğine işaret etti.

Mülteciler için çözüm üretme çabalarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Rosi, şöyle konuştu:

"İstatistiklere baktığımızda Türkiye'deki mülteci öğrencilerin okullaşma oranının arttığını görüyoruz. Geleceklerini istedikleri gibi ve içinde yaşadıkları topluma fayda sağlayacak biçimde oluşturabilmeleri için eğitim büyük önem taşıyor. Mülteci olmak bir durumdur, bir kişinin kimliği değildir. Mülteci olmak siyasi bir durumdur. Türkiye'de 3,4 milyon Suriyeli mülteci var ve 800 bini Türkiye'de doğdu. Genç yetişkinler ve çocuklar yapısal köprü vazifesi görüyor. Yeni jenerasyonun bizlerden daha iyi olacağını biliyoruz. Bu konuda uluslararası toplumun dayanışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Göç ve mülteci meseleleri, küresel dayanışma olmadan çözülemez. Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı. Kaynaklar azaldığında bile destek sürmelidir. Türkiye'de büyük bir programımız var. Şimdiye kadar 17 bin mülteci başka ülkelere yerleştirildi."

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise çatışma, iklim değişikliği, şiddet gibi sebeplerle 80 milyona yakın insanın yerlerinden edildiğini vurguladı.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Müdürü İbrahim Vurgun Kavlak da Türkiye'de, geçici koruma kapsamında 3 milyon 115 bin 536 Suriyelinin ikamet ettiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mahmut Ak, Türkiye, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNHCR Türkiye Temsilcisi: Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: UNHCR Türkiye Temsilcisi: Türkiye bu yükü tek başına taşımamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement