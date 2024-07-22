UNICEF: Batı Şeria'da 143 Filistinli çocuk öldürüldü

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 143 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü ve söz konusu dönemden önceki 9 aya kıyasla öldürülen çocukların oranında yaklaşık yüzde 250'lik artış yaşandığını bildirdi.

UNICEF'in yayımladığı raporda, 7 Ekim 2023'ten önceki ve sonraki 9 ayda, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinli çocukların sayısına ilişkin veriler paylaşıldı.

Raporda, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 143 Filistinli çocuğun öldürüldüğü kaydedilerek, bu tarihten önceki 9 ayda da 41 Filistinli çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.

7 Ekim 2023'ten sonraki 9 aylık süreçte öldürülen çocuk sayısında yaklaşık yüzde 250'lik artış yaşandığı belirtilen raporda, 440'tan fazla Filistinli çocuğun gerçek mermilerle yaralandığı vurgulandı.

Raporda, Batı Şeria'da yaşanan çatışmalar nedeniyle çocukların her gün hayatlarından endişe ederek ve can güvenliklerini düşünerek yaşadıkları aktarıldı.

Çocuklar ile ailelerin fiziksel ve ruhsal sağlığının da bu durumdan etkilendiği kaydedilen raporda, çocukların mahallelerinde dolaşmaktan veya okula gitmekten korktukları bildirildi.

UNICEF, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması da dahil, çocuklara yönelik hak ihlallerine derhal son verilmesi çağrısını yineledi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklere bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

"Şiddetin artık sona ermesi gerek"

Raporda açıklamalarına yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Batı Şeria'da yaşayan çocukların yıllardır şiddete maruz kaldığını belirterek, "Filistinli çocukların okuldan eve dönerken gözaltına alındığına veya sokakta yürürken vurulduğuna dair iddialarla sıkça denk geliyoruz. Şiddetin artık sona ermesi gerek." dedi.

Russell, çocukların ihtiyacı olan şeyin şiddetin derhal sona ermesi ve kalıcı siyasi çözüme ulaşılması olduğunu söyledi.