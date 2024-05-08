UNICEF: Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı

UNICEF: Gazze\'ye acilen yakıt sağlanmalı

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, son 2 gündür Gazze'ye hiç yakıt girişi yapılmadığını belirterek, kente acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu. Russell, yakıt olmadan su, hastane hizmetleri ve yardım dağıtımının yapılamayacağını vurguladı. Videoda, çocukların içme suyu, yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin çalışması için yakıta ihtiyaç olduğu belirtildi.

08.05.2024 21:03
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, son 2 gündür Gazze'ye hiç yakıt girişi yapılmadığını belirterek, kente acilen yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

Russell, sosyal medya platformu X'teki hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Yakıt olmadan su olamayacağına, hastanelerin çalışamayacağına ve ilaç ile gıda yardımı dağıtımının yapılamayacağına işaret eden Russell, "Tüm toplum zaten kıtlığın eşiğinde." dedi.

Russell, "Gazze'ye acilen yakıt sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Videoda, çocukların içme suyunun sağlanması, yeni doğan yoğun bakım üniteleri ve hastanelerin çalışması için yakıta ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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