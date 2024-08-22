UNICEF: M çiçeği virüsü Afrika'da en çok Burundi'de görülüyor - Son Dakika
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UNICEF: M çiçeği virüsü Afrika'da en çok Burundi'de görülüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), M çiçeği virüsünün (mpox) 20 yaş altında en çok Afrika ülkesi Burundi'de tespit edildiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, M çiçeği virüsünün dünyaya yayılmasına yönelik endişeleri paylaştı.

22.08.2024 22:46
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), M çiçeği virüsünün (mpox) 20 yaş altında en çok Afrika ülkesi Burundi'de tespit edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, M çiçeği virüsünün dünyaya yayılmasına yönelik endişeleri paylaştı.

Dujarric, "Savunmasız topluluklar, Doğu ve Güney Afrika'daki genişleyen mpox salgınının en kötü etkileriyle karşı karşıya." dedi.

"UNICEF, Burundi'nin şu anda 20 yaş altı çocuklarda ve ergenlerde bölgenin en yüksek mpox enfeksiyon sayısını bildirdi." ifadesini kullanan Dujarric, Burundi'deki çocuklarda bu salgının hızlı artmasının, kızamık salgınıyla eş zamanlı ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

M çiçeği virüsünün en çok görüldüğü 5 ülkenin (Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti) Afrika'da olduğunu hatırlatan Sözcü, salgının yeni varyantının Güney Afrika Cumhuriyeti hariç hepsinde tespit edildiğini vurguladı.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNICEF: M çiçeği virüsü Afrika'da en çok Burundi'de görülüyor - Son Dakika

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