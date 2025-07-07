UNICEF\'ten Gazze Uyarısı

NEW Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de binlerce bebeğin gerekli gıdaya erişiminin olmadığını ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Gazze'de hayat kurtarmak için her dakika önemli." uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, X sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Russell, Gazze'de binlerce bebeğin gerekli gıdaya erişiminin olmadığını vurgulayarak birçok annenin öldürüldüğünü ya da açlık nedeniyle bebeklerini emziremediğini kaydetti.

Bu nedenlerle birçok bebeğin ölüm ya da kalıcı sağlık sorunlarının oluşması riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Russell, "Gazze'de hayat kurtarmak için her dakika önemli." ifadesini kullandı.