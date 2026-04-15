UNIFIL'den İsrail'e Çağrı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, UNIFIL konvoyunu durdurarak hareket kısıtlaması uyguladı, güvenlik endişeleri oluştu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, dün başkent Beyrut'tan ülkenin güneyindeki Nakura beldesine giden rutin bir konvoyunu durdurduğunu ve barış gücü unsurlarının hareketini kısıtladığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, askeri ve sivil personelin yanı sıra sözleşmeli personel taşıyan konvoyun, dün öğleden sonra varış noktasına birkaç kilometre kala durdurulduğu daha sonra yalnızca Birleşmiş Milletler işaretleri taşıyan araçların geçişine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, Nakura'daki karargaha giden konvoyda bulunan yerel sözleşmeli personelden "güvenlik düzenlemeleri" gerekçesiyle Beyrut'a geri dönmelerinin istendiği ancak konvoyun bu kişiler dahil olacak şekilde önceden koordine edildiği belirtildi.

Söz konusu olayın ilk olmadığı vurgulanarak, yol engelleri kurulması veya daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi gibi benzer kısıtlamaların, barış gücü askerleri ve destek personelinin hareketlerini etkilediği vurgulandı.

Bu tür uygulamaların, özellikle sınır hattı olan "Mavi Hat" boyunca konuşlu birliklere gıda, yakıt ve su gibi hayati malzemelerin zamanında ulaştırılması konusunda endişe yarattığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusuna barış gücü personelinin güvenliğini sağlaması ve devriye ile lojistik konvoylarının serbest hareketine izin vermesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:55:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.