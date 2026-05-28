UNIFIL'den Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNIFIL'den Lübnan'daki Çatışmalara Endişe

28.05.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, Lübnan'ın güneyindeki saldırılardan duyduğu endişeyi ve sivillerin durumunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), "Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" endişe duyduğunu bildirdi.

UNIFIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki saldırılar ve zorla yerinden edilenlerin durumuna işaret edildi.

"Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Çatışmanın devam etmesi; can kayıplarına, yaralanmalara ve geniş çaplı yıkıma yol açarak bölgedeki istikrarı daha da zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

Sivillerin bu koşullardan en fazla etkilenen kesim olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, yüz binlerce kişinin, çoğu zaman hiçbir uyarı yapılmadan evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca evlere, yollara ve temel altyapıya verilen zararın, günlük yaşamı ve yeniden imar sürecini ciddi şekilde etkilediği kaydedildi.

UNIFIL'in bölgedeki görevine devam ettiği; gelişmeleri takip ettiği ve BMGK'ye rapor etmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, çarşamba günü 670 füze, mermi gibi askeri mühimmatın atıldığı ve bunun 17 Nisan'dan bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Ateşkese rağmen Sur kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son olarak Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için yine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL'den Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem dolu şiir Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:41
Vatan Özcan: Türkiye’yi seçtim çünkü adım Vatan
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
19:18
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 20:30:50. #7.13#
SON DAKİKA: UNIFIL'den Lübnan'daki Çatışmalara Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.