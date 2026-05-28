UNIFIL'den Lübnan'daki Çatışmalara Endişe

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), "Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" endişe duyduğunu bildirdi.

UNIFIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki saldırılar ve zorla yerinden edilenlerin durumuna işaret edildi.

"Lübnan'ın güneyindeki son tırmanıştan" derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Çatışmanın devam etmesi; can kayıplarına, yaralanmalara ve geniş çaplı yıkıma yol açarak bölgedeki istikrarı daha da zayıflatıyor." ifadesi kullanıldı.

Sivillerin bu koşullardan en fazla etkilenen kesim olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, yüz binlerce kişinin, çoğu zaman hiçbir uyarı yapılmadan evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Ayrıca evlere, yollara ve temel altyapıya verilen zararın, günlük yaşamı ve yeniden imar sürecini ciddi şekilde etkilediği kaydedildi.

UNIFIL'in bölgedeki görevine devam ettiği; gelişmeleri takip ettiği ve BMGK'ye rapor etmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, çarşamba günü 670 füze, mermi gibi askeri mühimmatın atıldığı ve bunun 17 Nisan'dan bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Ateşkese rağmen Sur kent merkezi ve çevresindeki yerleşimlere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son olarak Sur kent merkezi ve çevresindeki bölgeler için yine saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.