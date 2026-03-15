UNIFIL Güçlerine Lübnan'da Saldırı
UNIFIL Güçlerine Lübnan'da Saldırı

15.03.2026 22:05
Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL üslerine ateş açıldı. Saldırılardan hiç kimse yaralanmadı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Lübnan'ın güneyindeki 3 üssün yakınında barış güçlerine ateş açıldığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Yatır, Deyr Kifa ve Kallaviye beldelerindeki UNIFIL üssü çevresinde devriye gezen barış güçlerine "muhtemelen devlet dışı silahlı gruplar tarafından 3 ayrı olayda ateş açıldığı" ifade edildi.

Hizbullah'a işaret edilen açıklamada, saldırganların Yatır beldesindeki UNIFIL güçlerinin 5 metre yakınına kadar yaklaştıkları, Deyr Kifa ve Kallaviye'de ise 100 ila 200 metre uzaklıktan ateş açıldığı aktarıldı.

UNIFIL güçlerinin ateşe karşılık verdiği ve kısa süreli bir çatışmanın yaşandığı belirtilen açıklamada, barış güçlerinin sonrasında faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Olayda hiçbir UNIFIL gücünün yaralanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "UNIFIL'in görev bölgesinde devlet kontrolü dışında silah bulunması BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlalidir." ifadesi kullanıldı ve BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilen barış güçlerinin hedef alınmasının "kesinlikle kabul edilemeyeceği" vurgulandı.

Tüm taraflara, uluslararası hukuk uyarınca BM personelinin güvenliğini sağlamak ve sivillere zarar gelmesini önlemek için tüm önlemleri almakla yükümlü oldukları hatırlatılan açıklamada UNIFIL güçlerine yönelik herhangi bir saldırının uluslararası insancıl hukuku ve 1701 sayılı kararı ciddi bir şekilde ihlal ettiği ve savaş suçu teşkil edebileceği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
