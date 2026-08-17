UNIFIL: Lübnan'da Gerilim Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNIFIL: Lübnan'da Gerilim Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri faaliyetleri artarken, siviller zor durumda kalıyor.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), son iki haftada Lübnan'ın güneyinde İsrail'in askeri faaliyetlerinde belirgin artış yaşandığını, yükselen gerilimin bedelini bir kez daha sivillerin ödediğini bildirdi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, 5-16 Ağustos döneminde İsrail tarafından günde ortalama 137 mühimmat ateşlendiğinin kayda geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in cumartesi günü 208, pazar günü ise 185 mühimmat ateşlediği aktarıldı.

Artan gerilimin çok sayıda ailenin yerinden edilmesine ya da günlük yaşam düzenini değiştirmesine yol açtığı, bölgede güvensizlik ve belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

UNIFIL barış güçlerinin sahadaki varlığını sürdürdüğü, devriye faaliyetleri yürüttüğü, gelişmeleri izlediği, yollardaki engelleri kaldırdığı, patlayıcıların oluşturduğu riskleri azaltmaya çalıştığı ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, Lübnan'ın güneyinde istikrarın yeniden sağlanması için temel çerçeve olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Tüm tarafların kararın ilkelerine bağlılıklarını yenilemelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

BMGK'nin Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durdurulmasını ve Lübnan ordusu ile UNIFIL'in ülkede daha geniş biçimde konuşlandırılmasını öngörüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da bugün UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasına bağlı olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası güçlerin ülkedeki varlığının devamını sağlayacak bir formül oluşturulmasını istediğini açıklamıştı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki görev süresi 2026'nın sonunda sona erecek. Lübnan, gücün bölgedeki varlığının istikrar unsurlarından biri olduğunu belirterek görev süresinin devam etmesini istiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL: Lübnan'da Gerilim Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

18:35
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:23
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 21:21:43. #7.13#
SON DAKİKA: UNIFIL: Lübnan'da Gerilim Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.