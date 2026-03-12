UNIFIL, Lübnan-İsrail Geriliminden Endişeli - Son Dakika
UNIFIL, Lübnan-İsrail Geriliminden Endişeli

12.03.2026 15:49
UNIFIL, Mavi Hat boyunca artan gerilim ve sivillerin etkilenmesi nedeniyle endişelerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hizbullah ile İsrail arasında Mavi Hat boyunca gece saatlerinde yaşanan gerilimin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan topraklarından İsrail'e doğru 120'den fazla roket atıldığı, buna karşılık İsrail'in yedi hava saldırısı ve 120'den fazla topçu atışı gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği" belirtildi.

Açıklamada, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2006 tarihli, 1701 sayılı kararının "ağır ihlali" olduğu vurgulandı.

Son dönemde artan gerilimin, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi, yerleşim alanlarının geniş çapta tahrip olması ve yüzlerce kişinin ölmesi ya da yaralanmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, "sivillerin çatışmalardan en fazla etkilenen kesim olduğu" kaydedilerek, duyulan endişe ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "UNIFIL güçlerinin sahada kalmaya, gelişmeleri izlemeye, tarafsız biçimde raporlamaya ve mümkün olan her yere insani yardımın ulaştırılmasını ve sivillerin korunmasını kolaylaştırmaya devam ettiği" bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

