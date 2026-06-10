ÜNİPERSEN, Tayin Hakkı İçin Mücadeleye Devam Ediyor

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası, üniversite idari personelinin tayin ve nakil hakkı talebiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı önünde başlattığı nöbet eylemini üçüncü gününde de sürdürdü.

ÜNİPERSEN tarafından yapılan açıklamada, üniversite idari personelinin tayin sorununun son üç toplu sözleşmede karar altına alınmasına rağmen kalıcı, uygulanabilir ve bağlayıcı bir düzenlemeye kavuşturulmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendika olarak, üniversite idari personelinin yıllardır çözüm bekleyen tayin-nakil hakkı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı önünde başlattığı nöbet eylemini üçüncü gününde de kararlılıkla sürdürüyoruz. YÖK önündeki nöbetimizin üçüncü gününde, üniversite idari personelinin tayin sorununun son üç toplu sözleşmede karar altına alınmasına rağmen bugüne kadar kalıcı, uygulanabilir ve bağlayıcı bir düzenlemeye kavuşturulmadığını bir kez daha vurguladık. Aile bütünlüğünü, çalışma huzurunu ve insani yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bu sorunun artık ertelenemez bir noktaya geldiğini ifade eden Sendikamız, üniversite idari personelinin haklı talebini YÖK önünde güçlü şekilde kamuoyuna duyurmaya devam etti. Sendikamız tarafından yapılan açıklamada, üniversite idari personeli için puan esaslı, adil, şeffaf, uygulanabilir ve bağlayıcı bir tayin sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Mail üzerinden yapılan sınırlı eşleştirmelerin kalıcı çözüm gibi sunulmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi."

Açıklamada, hizmet süresi, mazeret durumu, aile birliği, sağlık, engellilik, can güvenliği ve benzeri objektif kriterlere dayalı bir tayin sisteminin kurulmasının zorunlu olduğu dile getirildi. Sendikamız, tayin hakkının bir ayrıcalık ya da lütuf değil; aile bütünlüğünün, çalışma barışının ve kamu hizmetinin verimliliğinin doğal bir gereği olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyurdu. YÖK önündeki nöbetimizin üçüncü gününde de üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte talebimizi kararlılıkla ifade ettik. Sendikamız, sonuç alana kadar sürecin takipçisi olacağını ve üniversite idari personelinin tayin hakkı için mücadelesini büyüterek sürdüreceğini açıkladı. Üniversite idari personeli artık belirsizlik değil, çözüm bekliyor. Ayrılık değil, aile bütünlüğü bekliyor. Toplu sözleşme kararlarının kağıt üzerinde kalmasını değil, gereğinin yerine getirilmesini bekliyor. Göstermelik uygulama değil, kalıcı ve adil bir tayin sistemi bekliyor."