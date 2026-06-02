Unitree Robotics Halka Arz İle Borsada
02.06.2026 16:46
Shanghai Borsası, Unitree Robotics'in halka arz başvurusunu onayladı, 4.2 milyar yuan hedefli.

SHANGHAİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Borsası, Çinli insansı robot üreticisi Unitree Robotics'in Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasındaki halka arz başvurusuna ilişkin incelemenin pazartesi günü olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Merkezi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Unitree Robotics, yüksek performanslı insansı ve dört ayaklı robotlar, robot bileşenleri ve somutlaştırılmış yapay zeka modellerinin geliştirilmesindeki uzmanlığıyla öne çıkıyor. Unitree Robotics, yüksek performanslı dört ayaklı robotları dünyada ilk kez ticarileştirip endüstriyel senaryolara uygulayan şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin borsaya sunduğu izahnameye göre, halka arz yoluyla 4,2 milyar yuan (yaklaşık 616,1 milyon ABD doları) kaynak toplanması planlanıyor. Elde edilecek fonların, akıllı robot modelleri ve robotik platformlara yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları, yeni nesil akıllı robot ürünlerinin geliştirilmesi ve akıllı robot üretim üssünün kurulması için kullanılması öngörülüyor.

İzahnamede, şirketin 2023'te 159 milyon yuan olan faaliyet gelirinin, 2024'te 393 milyon yuan, 2025'te ise yaklaşık 1,7 milyar yuana ulaştığı belirtildi.

Unitree Robotics, 2026'nın ilk yarısında gelirlerinin 1,052 milyar yuan ile 1,128 milyar yuan arasında gerçekleşmesini bekliyor. Tek seferlik gelir ve giderler hariç tutulduğunda, ana şirket hissedarlarına atfedilen net karın 236 milyon yuan ile 283 milyon yuan arasında olması öngörülüyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Haziran 2025'te STAR piyasasında reformları derinleştirmeyi amaçlayan ve yüksek kaliteli teknoloji şirketlerinin halka arz başvurularına yönelik pilot ön inceleme mekanizmasını da içeren bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Unitree Robotics, bu mekanizma kapsamında halka arz başvurusunda bulunan ikinci şirket oldu.

Haziran 2019'da Shanghai Borsası bünyesinde faaliyete geçen STAR piyasası, yüksek teknoloji ve stratejik gelişmekte olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri desteklemek amacıyla kuruldu.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
