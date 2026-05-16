Unitree Robotics'ten Dönüşümlü Robot GD01

HANGZHOU, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çinli Unitree Robotics firması tarafından sağlanan bir videodan alınan ekran görüntüsünde, iki ayaklı ve dört ayaklı modlar arasında geçiş yapabilen GD01 robotu görülüyor, 12 Mayıs 2026.

Çinli Unitree Robotics şirketi, iki ayaklı ve dört ayaklı modlar arasında geçiş yapabilen "GD01" adlı robotunu salı günü ilk kez tanıttı. Şirket, söz konusu modelin sivil bir taşıma aracı olarak tasarlandığını belirtti. İçindeki sürücüyle birlikte yaklaşık 500 kilogram ağırlığa ulaşan robot, bir tuğla duvarı yıkarken bile dengesini koruyabiliyor.

Şirket ayrıca dünyanın seri üretime hazır ilk insanlı meka robotunun piyasaya sürülmesinin hemen ardından sipariş almaya başladığını duyurdu.

Bilim kurgu yapımlarında pilotlu ya da otonom şekilde kullanılan mekalar, insan benzeri dev robot veya makine olarak tasvir ediliyor ve çoğu zaman insanlardan çok daha büyük gösteriliyor. (Fotoğraf: Unitree Robotics/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)