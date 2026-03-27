Üniversite kantininde rezalet! Borcunu ödemeyen öğrencilerin listesini astı

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde, işletmecinin borcu olan öğrencilerin isimlerini liste halinde duvara asması büyük tepki çekti.

ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİ LİSTELERİNİ ANINDA KALDIRDI

Öğrencilerin kişisel bilgilerini ve ekonomik durumlarını herkesin görebileceği şekilde paylaşan bu uygulamanın ardından üniversite yönetimi harekete geçti.

KANTİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversite, söz konusu listelerin derhal kaldırıldığını açıkladı. Rektörlükten yapılan bilgilendirmede, kantin işletmecisi hakkında sözleşme hükümleri uyarınca idari inceleme başlatıldığı ve öğrenci haklarını ihlal eden bu tutuma karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.