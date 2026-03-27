Üniversite kantininde rezalet! Borcunu ödemeyen öğrencilerin listesini astı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde kantin işletmecisi borçlu öğrencilerin listesini astı. Skandalın ardından harekete geçen üniversite, listelerin hemen kaldırıldığını, kantin işletmecisi hakkında sözleşme hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığını belirtti.

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde, işletmecinin borcu olan öğrencilerin isimlerini liste halinde duvara asması büyük tepki çekti.

ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİ LİSTELERİNİ ANINDA KALDIRDI

Öğrencilerin kişisel bilgilerini ve ekonomik durumlarını herkesin görebileceği şekilde paylaşan bu uygulamanın ardından üniversite yönetimi harekete geçti.

KANTİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversite, söz konusu listelerin derhal kaldırıldığını açıkladı. Rektörlükten yapılan bilgilendirmede, kantin işletmecisi hakkında sözleşme hükümleri uyarınca idari inceleme başlatıldığı ve öğrenci haklarını ihlal eden bu tutuma karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 17:07:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.