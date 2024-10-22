Üniversite Kazanan Öğrencilere Destek

Gaziantep'in Araban ilçesinde üniversite kazanan öğrencilere 7 bin 500 lira destek verilecek.
Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, gazetecilere, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere tek sefere mahsus 7 bin 500 lira destek verileceğini belirtti.
Destekten ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceğini aktaran Kaymakam İşçimen, "22 Ekim-08 Kasım tarihleri arasında başvurular E-Devlet üzerinden yapılacaktır. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız öğrenci belgesi ile Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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