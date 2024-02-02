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Gençlik ve Spor Bakanlığı Himayesinde Şehit Aileleriyle Buluşma - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Himayesinde Şehit Aileleriyle Buluşma

Gençlik ve Spor Bakanlığı Himayesinde Şehit Aileleriyle Buluşma

KYGM tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampı'nın son gününde, üniversite öğrencileri Erzurum'da şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak amacıyla düzenlenen programda, öğrenciler şehitlerin mezarlarını ziyaret etti ve aileleriyle birlikte dua etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve şehitlerin anılarının yaşatılacağını belirtti.

02.02.2024 22:50
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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl 8'incisi düzenlenen Tematik Kış Kampı'nın son gününde, üniversite öğrencileri Erzurum'da şehit aileleriyle bir araya geldi.

Kampın 5'inci ve son gününde bir araya gelen öğrenciler, ilk önce Karskapı Şehitliği'ndeki programa katılarak dev Türk bayrağı açtı.

Öğrenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duanın okunmasının ardından, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Er Sedat Sorgun ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın aileleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Şehitlerin emaneti olan vatanı gelecek nesillere taşıma sorumluluğun gençlere ait olduğunu ifade eden Aykut, "Bu anlamlı buluşma sonrasında vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anılmıştır. Şehit ailelerine sağlık, afiyet ve sabır diliyorum." diye konuştu.

Aykut, milli birlik ve beraberliği güçlendirmek adına bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini, toplumun her kesimine hizmet edip değerlere sahip çıkmak ve şehitlerin anılarını yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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