Üniversite Öğrencilerinden Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve diplomasının iptaline tepki gösteren binlerce üniversite öğrencisi, Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüdü. "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atan öğrenciler, akademik boykot çağrısında bulunurken, hükümeti istifaya çağırdı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar devam ediyor. İstanbul'daki binlerce üniversite öğrencisi Fatih ilçesinde Beyazıt Meydanı'nda toplanarak İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye yürüdü.

Binlerce öğrencinin katıldığı yürüyüşte "Gençlik biat etmez" yazılı pankart açılarak "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Diplomasız Erdoğan", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "İstanbul uyuma başkanına sahip çık", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Öte yandan öğrenciler, yürüyüş öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına tepki göstererek üniversitelerde pazartesi gününden itibaren akademik boykot çağrısında bulundu. Öğrenciler, hükümeti de istifaya çağırdı.