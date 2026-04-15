Üniversite öğrencisi, evinin önünde sırtından bıçaklandı

15.04.2026 10:38
Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nail Rızaif, evine girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Karaman'da Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nail Rızaif (20), evine girerken kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Nail Rızaif ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1566 Sokak'taki öğrenci apartının önünde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Nail Rızaif, arkadaşları ile kaldığı apart daireye girerken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

ŞÜPHELİ KAÇTI

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Rızaif yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nail Rızaif, tedaviye alındı. Polis, olayın yaşandığı bölgede detaylı inceleme yaptı. Yaralı üniversite öğrencisinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken; polis, kaçan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

