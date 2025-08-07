Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu - Son Dakika
Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

07.08.2025 03:59
Aydın'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan orman yolunda vurulmuş halde bulundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20), orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi E.F. (19) şüpheli olarak, 4 tanık ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 23.45 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede arama yapan polis, orman yolu kenarında tabancayla başından vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, ölen kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında Teslime Hanedan'ın sevgilisi E.F. gözaltına alındı. Ayrıca, 4 tanık da ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

