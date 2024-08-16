Üniversite öğrencisinin böbreğini satma iddiası doğru değil - Son Dakika
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Üniversite öğrencisinin böbreğini satma iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir üniversite öğrencisinin böbreğini satmak istediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İlgili birimler tarafından yapılan araştırmada, öğrencinin tam burslu olduğu ve ailesinin maddi olarak destek sağladığı tespit edildi.

16.08.2024 16:18
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın manipülasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisinin böbreğini satma iddiası doğru değil - Son Dakika

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