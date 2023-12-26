 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti

İzmir'de, husumetlilerin kavgasında demir çubukla darbedilip, hastanede hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64), üvey kardeşini, husumetli olduğu tarafla barıştırmak isterken çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı belirtilen Dicle'nin, organları bağışlandı.

DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti
26.12.2023 - 12:22,
Abone Ol

İZMİR'de, husumetlilerin kavgasında demir çubukla darbedilip, hastanede hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64), üvey kardeşini, husumetli olduğu tarafla barıştırmak isterken çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı belirtilen Dicle'nin, organları bağışlandı.

Olay, 21 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, konuşmak için

Konak ilçesinde Eşrefpaşa semtindeki kafeteryada bir araya geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, demir çubukla darbedilen 2 çocuk babası DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dicle'nin, üvey kardeşini husumetli olduğu tarafla barıştırmak isterken çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. 2019 yılında mide küçültme operasyonu geçirip kilo veren Dicle'nin, 9 ay önce de ikinci evliliğini yaptığı ifade edildi. Organları bağışlanan Dicle'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Kahramanlar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Salih Zafer, Dicle, Ölüm, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25
Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 13:00:45. #1.13#
SON DAKİKA: DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement