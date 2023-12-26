DEÜ Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, kavgada hayatını kaybetti

İZMİR'de, husumetlilerin kavgasında demir çubukla darbedilip, hastanede hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin (64), üvey kardeşini, husumetli olduğu tarafla barıştırmak isterken çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. 9 ay önce ikinci evliliğini yaptığı belirtilen Dicle'nin, organları bağışlandı.

Olay, 21 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, konuşmak için

Konak ilçesinde Eşrefpaşa semtindeki kafeteryada bir araya geldi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, demir çubukla darbedilen 2 çocuk babası DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dicle'nin, üvey kardeşini husumetli olduğu tarafla barıştırmak isterken çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. 2019 yılında mide küçültme operasyonu geçirip kilo veren Dicle'nin, 9 ay önce de ikinci evliliğini yaptığı ifade edildi. Organları bağışlanan Dicle'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Kahramanlar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kokluca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.