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Üniversite Rektörleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Üniversite Rektörleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Rektörler, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Üniversite Rektörleri, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
25.01.2024 - 16:46,
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Saltan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Buzulda tek başına", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammersclag'ın "Çöplük topçuları" isimli fotoğraflarını oyladı.

Saltan, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarını seçti.

Saltan, ülkenin geçen yıl meydana gelen depremlerden çok fazla etkilendiğini söyledi.

Depreme rağmen umudun asla kaybedilmemesine dikkati çeken Saltan, "Bu bayrağı ilelebet yüceltmemiz gerekiyor, o nedenle her zaman umutlu olmamız lazım. Şu anda Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Bu katliamı kanıtlayan, çok iyi ifade eden fotoğraflar var. İçimizi acıtıyor canımızı yakıyor. Bunu bir şekilde dünyanın görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Çatan da "Haber" kategorisinde Emin Sansarın "Zamana yolculuk", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek akını", "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk", "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğraflarına oy verdi.

Çatal, AA'nın yüzyıldan fazla bir tecrübesi olduğunu dile getirdi.

Çekilen fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Çatal, "Güzel bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum. İçerisinden seçerken zorlandık. Gönlümüze en yatkın olanı belirledik. AA inşallah daha güzel görsellerle daha güzel hizmetler sunmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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