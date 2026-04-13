Bozok Üniversitesi Personel Alımında Başvuru ve Değerlendirme Süreci Açıklandı
Bozok Üniversitesi Personel Alımında Başvuru ve Değerlendirme Süreci Açıklandı

13.04.2026 11:09
Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerine tabi tutulacağı, yanlış beyanda bulunanların yasal işlemle karşılaşacağı duyuruldu. Başvurular KPSS puanı ile değerlendirilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması veya sadece arşiv araştırması yaptırılacak, sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem uygulanacak, atamaları iptal edilecek ve ödenmiş bedeller tazmin edilecektir. İdare, ihtiyaca bağlı olarak tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir ve üniversite ilanda değişiklik yapabilir.

Genel şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki koşulları taşımak, 2024 KPSS (B) grubu puan türlerinden sınava girmiş olmak, emeklilik aylığı almamak, 4/B maddesindeki şartları sağlamak ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması yer almaktadır. Başvurularda KPSS puanı, mezuniyet gibi bilgiler e-Devlet üzerinden alınacak, adayların hatalı bilgileri düzeltmesi gerekmektedir. Yurt dışı diplomaları için denklik belgesi ve sağlık raporu istenecektir.

İstihdama hak kazanıp göreve başlayan personelin dört yıl süreyle kurumlararası nakli mümkün değildir. Başvurular KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek, kazanan adayların listeleri ve gerekli evraklar başvuru bitiminden itibaren en geç 15 iş günü içinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan şartları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Tüm duyurular üniversitenin internet sitesinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yayımlanacaktır.

Son Dakika Güncel Bozok Üniversitesi Personel Alımında Başvuru ve Değerlendirme Süreci Açıklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bozok Üniversitesi Personel Alımında Başvuru ve Değerlendirme Süreci Açıklandı - Son Dakika
