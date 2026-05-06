Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması Tamamlandı

06.05.2026 18:31
Hatay'da düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi. Katılımcılar sosyal medya bilincine vurgu yaptı.

Hatay'da 7 üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Doğru Bilginin İzinde Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 4 Mayıs'ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda başlayan yarışma, bugün final etabıyla tamamlandı.

Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Ağrı, Bartın ve Tunceli'den 7 üniversiteden 16 grubun katıldığı yarışmada HMKÜ Ar-Ge Topluluğu birinci, HMKÜ Sağlıklı Yaşam ve Genç Gezginler Topluluğu ikinci, HMKÜ Genç Yeşilay Topluluğu da üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren topluluklara ödülleri verildi.

HMKÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Çokluk, yarışmaların eğlenceli ve bilgilendirici anlara sahne olduğunu söyledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan gençlerin dezenformasyona karşı bilinçli olmaları gerektiğini anlatan Çokluk, "Gençlerin aslında hakikat mücadelesinde aktif bir nefer olarak görev almalarını gerektiren bir yarışma şeklinde gerçekleşti." dedi.

HMKÜ İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tülay Atay da yarışmanın dışında gençlerin de bir araya gelmesinin sosyalleşme adına önemli olduğunu belirtti.

Dezenformasyonun sosyal medyayla çağın sorunu haline geldiğini vurgulayan Atay, "Toplum olarak hepimiz sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Siz medya olarak, biz de akademi olarak elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bence bu yarışma da bunun bir parçası, hep beraber umarız bu dezenformasyonun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

