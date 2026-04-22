Üniversiteli Öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ni Ziyaret Etti

22.04.2026 08:58
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Çanakkale Şehitliği'ni gezdi.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) iş birliğiyle düzenlenen "Tarihi Alan ve Şehitlik Turu", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öncülüğünde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, Çanakkale Savaşları hakkında genel bilgiler alarak tarihi alanları yerinde görme fırsatı buldu.

Gezi kapsamında Kilitbahir Kalesi ve Rumeli Mecidiye Tabyası ile başlayan program, Sargı Yeri ve Siper Müzesi, Şehitler Abidesi, Kabatepe Tanıtım Merkezi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaretleriyle devam etti.

Kaynak: AA

