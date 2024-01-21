Unkapanı Köprüsü\'nde Kadın, Mahsur Kalmış Yavru Kediyi Kurtardı

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, UNKAPANI Köprüsü'nde bir kadın, orta refüjde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için trafiği durdurdu. Kadının kediyi kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Unkapanı Köprüsü'nde sabah saatlerinde orta refüjde yavru kedi mahsur kaldı. Akan trafikte kediyi gören bir kadın, yola inerek Beyoğlu istikametinde giden araçları kısa süreliğine durdurdu. Ardından kediyi refüjden alan kadın, yol kenarına getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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