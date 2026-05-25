Ünlü isimlerden evlilik ve yıl dönümü paylaşımları

25.05.2026 12:49
Sibel Kekilli, Selin Genç, Cem Davran, Alina Boz, Burak Çelik, Ceren Moray ve daha birçok ünlü isim evlilik haberleri ve yıl dönümü paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Oyuncu Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Dauerer ile yalnızca aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi. Beyaz sade bir elbise giyen Kekilli, mutluluğunu Instagram'da paylaştı.

Beste Açar, 1973'te evlenip 1991'de boşanan annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın nikah fotoğrafını paylaştı. Annesine duygusal bir mesaj yazdı.

Selin Genç, Nişantaşı'nda görüntülendi ve geçen kasımda evlendiğini söyledi. 'Sevdanın 4 Hali' teklisiyle müzik dünyasına adım attığını, oyunculuğa devam edeceğini belirtti.

Cem Davran, eşi Hilal Davran ile 36. evlilik yıl dönümünü sosyal medyada duygusal bir mesajla kutladı.

Süheyl Uygur, 1995'te evlendiği Burçin Orhon ile 30. yıl dönümünü nikah fotoğrafıyla kutladı. Burçin Orhon da gazete küpürü paylaştı.

Şevket Altuğ, 1971'de evlendiği Jale Erdoğdu ile 54. yıl dönümünü nikah fotoğrafıyla kutladı.

Alina Boz, 2023'te evlendiği Umut Evirgen ile 1. yıl dönümünü kutladı.

Burak Çelik, Ece Bayrak ile Karadağ'da evlendi. Nikahı Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi kıydı.

Burcu Kara, 2016'da evlendiği Fırat Parlak ile 9. yıl dönümünü Brüj'deki şato düğünü fotoğrafıyla kutladı.

Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci'ye 10. yıl dönümünde romantik bir mesaj yayınladı.

Didem Uzel, 2012'de evlendiği Selim Sarı ile 13. yıl dönümünü kutladı.

Merve Aydın, 2018'de evlendiği Mehmet Akif Filiz ile 7. yıl dönümünü kutladı.

Ceren Moray, 3 yıllık sevgilisi Doğu Orcan ile sessiz sedasız evlendi ve haberi sosyal medyadan duyurdu.

Sevda Erginci, Efe Saydut ile Mardin'de nişanlanıp İzmir'de evlendi. Soyadını Saydut olarak güncelledi.

Yunus Günçe, 2018'de evlendiği Selin Kuyumcu ile 7. yıl dönümünü siyah beyaz fotoğrafla kutladı.

Seda Türkmen, Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi.

