Ünlü İsimlerin Tutuklanma Talebi - Son Dakika
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Ünlü İsimlerin Tutuklanma Talebi

Başsavcılık, bahis operasyonunda ev hapsi verilen Erbil ve Ortaç'ın tutuklanmasını istedi.

12.11.2024 12:17
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Haber:  Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis operasyonlarında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında bulunduğu dört kişinin ev hapsi şeklindeki adli kontrolüne itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan 16 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil için yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshıkov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakcı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar ise tutuklandı. Doğuhan Demirtaş yurdışı çıkış yasağı ve imza, suça sürüklenen çocuk F.E.N. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla, Doğuhan Demirtaş ile F.E.N. hakkındaki adli kontrol tedbiri şeklindeki karara itiraz ederek tutuklama talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ünlü İsimlerin Tutuklanma Talebi - Son Dakika

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