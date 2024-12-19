Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu - Son Dakika
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Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu

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86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikteki tartıştığı polis memuru tarafından vurularak yaralandı. Olay sonrası polis memuru gözaltına alındı.

19.12.2024 23:46  Güncelleme: 00:09
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Beykoz'da 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir yaralandı. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
Turgut Toydemir

ÜNLÜ MİMAR, POLİS MEMURU TARAFINDAN VURULDU

Olay saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait 34 DF 8762 plakalı araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim olarak gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü Mimar Turgut Toydemir, tartıştığı polis tarafından vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yasar Yavuz:
    alınması gerekir bu tiplere devlet kabinesinde gôrev verilmemesi gerekir 10 2 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    güya polis olacak dağ eşkiyası polisliğin adını kirletiyor böyleri maalesef dosta korku düşmana güven verenlerden 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GOREV DISINDA SILAHLARI TESLIM ALINSIN , BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAK , TERÖRISTEMI ATES EDIYORSUN, DERHAL IHRAC EDILMELI 4 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    normal bir polis sorumluluğu yok.herhalde psikolojik sorunları olmalı.yoksa trafikte birine silah sıkılırmı. 2 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    resmi değil de bu sivil polislere birinin dur demesi lazım ne kanun tanıyorlar ne nizam biliyorlar sanki ülkenin sahibi ağır küfür edicem de yayınlamıyor 1 1 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    hangi torpille işe alınmış bakın bakalım 0 0 Yanıtla
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