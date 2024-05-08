Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Ünlü Şarkıcı Kalben'in Evine Uyuşturucu Operasyonu

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Cihangir'deki evinde uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben'in evinde yapılan arama sonucunda 15 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan para da el konuldu. Şarkıcı hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla işlem yapıldığı belirtildi.

08.05.2024 15:55
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(İSTANBUL) - Cihangir'deki evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ünlü şarkıcı Kalben'in evinde yapılan arama sırasında çekilmiş görüntü ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden paylaşılan bilgi notuna göre, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu Cihangir'deki evinde arama yapıldı.

Arama sonucu evde, üç parça halinde toplam daralı ağırlığı 15 gr gelen skunk maddesi ele geçirildi. Evde bulunan 2 bin avro, 750 dolar ve bin 500 lira paraya da el konuldu.

Şarkıcı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticaretini düzenleyen TCK'nın 188'inc maddesine göre işlem yapıldığı belirtildi.

Ünlü Şarkıcı Kalben\'in Evine Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: ANKA

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