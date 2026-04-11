Ünlülerde Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

11.04.2026 21:49
Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol'un testleri pozitif çıktı, Fikret Orman ile Burak Elmas'ınki negatif.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı. Şarkıcı Mustafa Ceceli'de kokain maddesi tespit edildi.

ÇELİKKOL, CECELİ VE ŞENCAN'IN TESTLERİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol'un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan'ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel'in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Öte yandan, Fikret Orman ile Burak Elmas'ın test sonuçları ise negatif çıktı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
