Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 17 Gözaltı
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 17 Gözaltı

12.04.2026 11:00
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, bunlardan 17'sinin gözaltına alındığını ve 4 işletmede arama yapıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak', 'Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Etmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak' suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23: 00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir."

Yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde adresi bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmış, bahse konu işletmelerde arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalar sırasında bir işletmede Kasten Yaralama suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ilgili polis merkezine teslim edilmiş olup yakalanan şahısların adli işlemleri ilgili birimlerce yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
