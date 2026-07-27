Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika
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Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması

Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması
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İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 11 ünlünün uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

ÜNLÜLERE yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildi. Sıla Gençoğlu, İrem Haznedar, Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan ve Asude Mercan adli ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Akın Altan, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Cenk Çöteli, Emre Avar, Hilal Zeynep Hedbe, Şefik Ömer Dolman'da 'Kokain' maddesi, Büşra Tatar'da ise 'Kodein' tespit edildi. Öte yandan, şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Albere'nin test sonucu negatif çıktı.

Kaynak: DHA

İlyas Yalçıntaş, Magazin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması - Son Dakika

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